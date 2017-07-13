Николай Любимов: Проекты, созданные по инициативе рязанцев, особенно ценны

Глава региона высоко оценил работу программы поддержки местных инициатив.

Власть

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в ходе выступления на межрегиональной конференции «Поддержка местных инициатив, реализуемых в 2017 году» подчеркнул значение программы для Рязанской области.

Он отметил, что у истоков создания многих проектов по благоустройству территорий стоят жители региона.

– Проекты, созданные по инициативе рязанцев, особенно ценны. Примечательно, что среди них не только инициативы по благоустройству городов и сёл, но и инициативы в сфере дорожного хозяйства и водоснабжения, – подчеркнул Николай Любимов.

Также глава региона отметил, что область продолжит развивать проект после подведения его итогов в 2017 году.