Николай Любимов принял участие в заседании рязанского клуба политологов

Глава региона ответил на ряд вопросов членов Клуба. Состоялся также обмен мнениями по поводу текущего положения дел в области, политической ситуации, предстоящих избирательных кампаний, реализации социально значимых проектов и инициатив.

Власть

В пятницу, 3 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании Клуба политологов. Участие в заседании также приняли депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев.

В рамках встречи Николай Любимов коротко поделился первыми впечатлениями о регионе, рассказал о своих ближайших планах по развитию экономического потенциала области, повышению её инвестиционной привлекательности, укреплению социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Глава региона ответил на ряд вопросов членов Клуба. Состоялся также обмен мнениями по поводу текущего положения дел в области, политической ситуации, предстоящих избирательных кампаний, реализации социально значимых проектов и инициатив.

По словам Николая Любимова, члены Клуба политологов являются активными представителями общественности.