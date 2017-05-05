Николай Любимов принял участие в совместном заседании Государственного Совета РФ и Комиссии при Президенте РФ

На заседании обсуждались достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

Власть

В четверг, 4 мая, в Москве под председательством президента Российской Федерации В.В. Путина прошло совместное заседание Государственного Совета Российской Федерации и Комиссии при главе государства по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. В работе принял участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

На заседании обсуждались результаты выполнения задач, поставленных «Майскими Указами» Президента РФ. Было рассмотрено три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья, сообщает сайт регионального правительства.

Владимир Путин подчеркнул, что за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.

– Проблем ещё очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать. Тем не менее, реализация Указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач, – отметил Владимир Путин. – Эффективность работы серьезно возросла благодаря общественному контролю, который организовал Общероссийский народный фронт. Нужно и дальше расширять диалог с профессиональными, волонтерскими, гражданскими объединениями, НКО, создавать новые возможности для реализации инициатив наших людей.

Президент России отметил работу руководителей регионов, их управленческих команд.

– В субъектах Федерации, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьезные, заметные результаты. Достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи Это касается социальной сферы и государственного управления, создания современных рабочих мест и условий для ведения бизнеса, качества жилья, экологии и в целом пространства для жизни.

Глава государства подчеркнул, что многие положения «Майских Указов» уже получили логическое развитие в приоритетных проектах Правительства Российской Федерации и других программах и планах. Сейчас главное – проанализировать сделанное, обозначить проблемные зоны и сформулировать дальнейшие действия.