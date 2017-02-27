Николай Любимов принял участие в работе сессии по межбюджетным отношениям

Форум «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия» проходит в Сочи.

Власть

В понедельник, 27 февраля, в рамках Российского инвестиционного форума состоялась сессия «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия», в которой приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель счётной палаты РФ Татьяна Голикова, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, ряд руководителей регионов РФ.

Николай Любимов принял участие в обсуждении вопросов предоставления государственных субсидий регионам, совершенствования системы отношений между федеральным и региональными бюджетами, повышения качества бюджетного процесса и финансового менеджмента субъектов РФ. По окончании сессии Андрей Макаров и Николай Любимов ответили на вопросы телеканала «Кубань» о перспективах социально-экономического развития Рязанской области, сообщает сайт регионального правительства.