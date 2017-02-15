Николай Любимов предложил Олегу Ковалёву стать его советником на общественных началах

Врио главы региона выразил надежду на то, что Олег Ковалёв продолжит работу на благо жителей Рязанской области.

Власть

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил Олегу Ковалёву стать его советником на общественных началах. Об этом он сообщил в среду, 15 февраля, на встрече с членами регионального правительства и депутатами областной Думы.

Николай Любимов высоко оценил работу Олега Ковалёва и его команды на посту главы региона. По его словам, за прошедшее время немало сделано для развития социально-экономического потенциала области.

– Я с большим уважением отношусь к работе Олега Ивановича. За девять лет работы правительства Рязанской области, муниципальных образований сделано очень много – строились новые объекты социальной сферы, успешно работали предприятия промышленности и топливно-энергетического комплекса. Самое главное – люди чувствовали движение вперёд, развитие, которое отражалось в их материальном и духовном самочувствии, – сказал Николай Любимов.

В дальнейшем необходимо «не снижать темпы развития», подчеркнул Николай Любимов. В этой работе, выразил надежду врио губернатора, ему поможет опыт Олега Ковалёва.