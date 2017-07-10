Николай Любимов поздравил лучших выпускников рязанских школ

Знак губернатора «Медаль «За особые успехи в учении» получили выпускники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов и удостоились золотых медалей.

Власть

В понедельник, 10 июля, на торжественной церемонии в зале торжественных приёмов правительства, рязанские выпускники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов и удостоились золотых медалей, получили знак губернатора «Медаль «За особые успехи в учении».

– Чтобы получить100 баллов на ЕГЭ, нужно очень постараться, – обратился к выпускникам глава региона Николай Любимов. – Вы сделали это, и получили заслуженную высокую оценку.

Врио губернатора выразил надежду, что выпускники будут так же отлично учиться в вузах, а, получив диплом, придут работать на рязанские предприятия.

– Своими успехами вы прославите Рязанскую область. Мы с вами сможем сделать её одним из лучших регионов, – сказал глава области.

Выпускники-отличники поблагодарили своих родителей и педагогов за их труд и поддержку и обещали в будущем работать на благо страны и не забывать свою малую родину.

В беседе с журналистами после церемонии Николай Любимов отметил, что главным условием для возвращения в область квалифицированных специалистов, которыми станут нынешние отличники после окончания вузов, является наличие высокооплачиваемых рабочих мест. Врио губернатора также сказал, что хорошо помнит свой собственный выпускной и рассвет парке, которым закончился праздник.