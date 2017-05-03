Николай Любимов посетил Рязанский Кожевенный завод

Предприятие врио губернатора назвал современным и дружественным к работникам.

Власть

В среду, 3 мая, глава региона Николай Любимов посетил с рабочим визитом Рязанский кожевенный завод.

Руководители предприятия рассказали Николаю Любимову о планах развития завода и показали производство. Провели по отделочным, автомобильному, лаковому цехам, показали лабораторию, где производится анализ кожи на всех этапах производства, проверяются санитарные условия труда. В завершение визита глава региона осмотрел мебельную фабрику и шоурум предприятия.

– Кожевенное производство я представлял себе несколько иначе. На мой взгляд, завод в Рязани замечательный, очень современный, дружелюбный для работников. Думаю, люди сюда приходят работать с удовольствием. А главное, что всё делается очень качественно, что позволяет экспортировать продукцию. Это означает, что предприятие – современное и конкурентоспособное, – сказал Николай Любимов.

Любимов отметил, что правительство Рязанской области планирует поддерживать подобные предприятия путём создания фонда по развитию региональной промышленности и упрощения системы налогообложения.

Рязанский кожевенный завод входит в ГК «Русская кожа» – это объединение семи производственных предприятий, связующим звеном которых является натуральная кожа. Рязанское предприятие производит сырьё, которое используется в галантерейной, обувной, автомобильной, мебельной и авиационной отрасли.