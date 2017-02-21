Николай Любимов поручил активизировать работу ярмарок выходного дня

Глава региона поставил задачу ещё раз проверить торговые площадки с точки зрения удобства для покупателей и продавцов, а также обеспечения их безопасности.

Власть

Во вторник, 21 февраля, на заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня. Он подчеркнул, что в преддверии праздников – Дня защитника Отечества, широкой Масленицы и Международного женского дня 8 Марта необходимо максимально широко организовать торговлю продукцией рязанских сельхозтоваропроизводителей. Глава региона поставил задачу ещё раз проверить торговые площадки с точки зрения удобства для покупателей и продавцов, а также обеспечения их безопасности.

Еженедельные ярмарки выходного дня организованы министерством экономического развития и торговли Рязанской области и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия. Они проводятся во всех районах и нескольких площадках г. Рязани. Всего действует 85 ярмарок.

Свою продукцию на ярмарках представляют более 440 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Рязанской области. Покупателям традиционно предлагается широкий ассортимент молочных и мясных продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий, картофеля и овощей, а также ряд других товаров. Минимальная стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области отмечается на ярмарках выходного дня.