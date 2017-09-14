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15:22 Команда РИА «7 новостей» заняла второе место по итогам спартакиады работников СМИ. Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов и выпускающий редактор РИА «7 новостей» Никита Брыкин стали первыми в соревнованиях по плаванию в своих возрастных категориях.
http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimov_nevazhno_kto_za_kogo_golosoval_rabotat_budu_dlja_vseh/

Николай Любимов: Неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех
Глава Рязанской области рассказал об ответственности перед президентом и рязанцами

Власть   201

После выборов губернатора Рязанской области, на которых за него проголосовали более 80% избирателей, Николай Любимов почувствовал ещё большую ответственность. Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

Речь идёт и об ответственности перед президентом России Владимиром Путиным, который назначил его главой региона, и перед рязанцам, проголосовавшими за него на выборах губернатора.

Николай Любимов подчеркнул, что за то время (более полугода), что он работает в Рязанской области, регион стал для него родным.

– Теперь предстоит работать ещё активнее, чтобы оправдать оказанное мне доверие, – заявил он в интервью РИА Новости. – При этом неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех.