http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimov_nevazhno_kto_za_kogo_golosoval_rabotat_budu_dlja_vseh/
Николай Любимов: Неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех
Власть 201
После выборов губернатора Рязанской области, на которых за него проголосовали более 80% избирателей, Николай Любимов почувствовал ещё большую ответственность. Об этом он заявил в интервью
РИА Новости .
Николай Любимов: Неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех
Власть 201
Глава Рязанской области рассказал об ответственности перед президентом и рязанцами
После выборов губернатора Рязанской области, на которых за него проголосовали более 80% избирателей, Николай Любимов почувствовал ещё большую ответственность. Об этом он заявил в интервью
Речь идёт и об ответственности перед президентом России Владимиром Путиным, который назначил его главой региона, и перед рязанцам, проголосовавшими за него на выборах губернатора.
Николай Любимов подчеркнул, что за то время (более полугода), что он работает в Рязанской области, регион стал для него родным.
– Теперь предстоит работать ещё активнее, чтобы оправдать оказанное мне доверие, – заявил он в интервью РИА Новости. – При этом неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех.