Николай Любимов: Неважно, кто за кого голосовал, работать буду для всех

Глава Рязанской области рассказал об ответственности перед президентом и рязанцами

Власть

После выборов губернатора Рязанской области, на которых за него проголосовали более 80% избирателей, Николай Любимов почувствовал ещё большую ответственность. Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

Речь идёт и об ответственности перед президентом России Владимиром Путиным, который назначил его главой региона, и перед рязанцам, проголосовавшими за него на выборах губернатора.

Николай Любимов подчеркнул, что за то время (более полугода), что он работает в Рязанской области, регион стал для него родным.