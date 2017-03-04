Николай Любимов: Наш Арбитражный суд является одним из лучших в Центральном округе

Николай Любимов поздравил поздравил со вступлением в должность Ларису Митяеву и поблагодарил за работу предыдущего главу суда Веру Яньшину.

Власть

Рязансктй Арбитражный суд является одним из лучших в Центральном округе. Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов заявил в пятницу, 3 марта, на совещании, посвящённом представлению нового председателя Арбитражного суда Рязанской области Ларисы Митяевой.

В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов, Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова, руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Махлейдт, начальник УМВД России по Рязанской области Николай Пилюгин.

Ларису Митяеву представил глава Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов. Он назвал Арбитражный суд Рязанской области одним из лучших в Центральном округе по показателям работы. Орлов выразил уверенность, что опыт Митяевой позволит улучшить эти показатели, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов поздравил поздравил со вступлением в должность Ларису Митяеву.

– Как глава региона я горжусь тем, что наш Арбитражный суд является одним из лучших в Центральном округе. Уверен, что у нового председателя Ларисы Митяевой получится держать высокую планку, – сказал Николай Любимов. – Со своей стороны, как руководитель исполнительных органов власти Рязанской области, хотел бы заверить, что мы продолжим работу по укреплению межведомственного взаимодействия, а также будем делать все возможное, для того чтобы Арбитражный суд работал в по-настоящему комфортных условиях.

Также Любимов поблагодарил за работу предыдущего главу суда Веру Яньшину.