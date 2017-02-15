Николай Любимов: Я не намерен гнать в Рязань эшелоны с чиновниками из Калуги и Москвы

Врио губернатора Рязанской области обозначил приоритеты своей работы на новом посту.

Власть

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов обозначил приоритеты своей работы в новой должности. О них он сообщил в среду, 15 февраля, на встрече в Рязани с представителями региональной и городской власти, а также общественности.

Николай Любимов высоко оценил работу предыдущего главы региона Олега Ковалёва и заявил, что намерен продолжить начатые им проекты в сфере сельского хозяйства, дорожного строительства, а также строительства объектов соцсферы – физкультурно-оздоровительных комплексов, нового здания БСМП.

– В своей работе я намерен опираться на местные кадры, на людей с Рязанщины. Я не намерен гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги и Москвы. Здесь немало талантливых и перспективных людей. Я постараюсь использовать свой муниципальный, региональный, федеральный опыт на благо развития Рязанской области, – заявил Николай Любимов.

Намерен врио губернатора опираться и на поддержку местных жителей, представителей местной власти.

– Рассчитываю на помощь актива местных жителей, депутатов Госдумы РФ и членов СФ, депутатов городского и областного собраний. Я уверен, что мы вместе сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России. На встрече со мной Владимир Путин поручил мне быть ближе к людям, чувствовать, с какими проблемами сталкиваются, и исходить из необходимости решения этих вопросов. Это станет основной задачей нашей совместной работы, – сказал Николай Любимов.

Жить врио губернатора также намерен в Рязанской области. По словам Николая Любимова, его семья – супруга и двое дочерей – поддержали его решение и намерены переехать.