Николай Любимов хочет пригласить в Рязанскую область лучших инвесторов

Также он рассказал о продолжении выполнения майских указов президента.

Власть

Николай Любимов хочет пригласить в Рязанскую область лучших инвесторов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

– Собственно, вся моя работа на это и направлена, – отметил он.

Любимов считает, что регион должен двигаться вперёд. Программа этого движения уже есть. Среди приоритетов – привлечение в Рязань и область инвестиций, переход к цифровой экономике, вхождение в федеральную программу инновационно-технологического развития, которая будет реализовываться на основе объединения вузов и предприятий.

Николай Любимов также сообщил, что в Рязанской области идёт работа по выполнению майских указов Владимира Путина. Продолжится строительство БСМП в Рязани, строительство медпунктов в сельских населённых пунктах, строительство школ, с тем, чтобы уйти от двусменного обучения, также будут строиться ФОКи.