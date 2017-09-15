Назначена ио министра природопользования Рязанской области

Напомним, ранее пост министра занимал Сергей Карабасов, ставший первым заместителем главы администрации Рязани.

Власть

Исполняющим обязанности министра природопользования Рязанской области назначена Валентина Александровна Русакова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее пост министра занимал Сергей Карабасов, ставший первым заместителем главы администрации Рязани.

Справка:

Валентина Александровна Русакова.

Родилась 25 августа 1961 года в Магаданской области.

В 1983 году окончила Московский институт инженеров землеустройства, квалификация: инженер-землеустроитель; в 2010 году прошла повышение квалификации в Московском государственном университете геодезии и картографии; в 2011 году – в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1983-1999 гг. - по распределению Рязанский филиал института «Центргипрозем», должности от инженера до главного инженера проекта (ГИП);

с 1999-2001 гг. - специалист по мониторингу земель, администрация ачена ио Рязани;

с 2001-2006 гг. - начальник отдела по г. Рязани ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Рязанской области;

с 2006-2009 гг. - начальник территориального отдела по г. Рязани Управления Роснедвижимости по Рязанской области; главный государственный инспектор по использованию и охране земель г. Рязани;

с 2009-2012 гг. - начальник геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области; заместитель главного государственного инспектора по геодезическому надзору за геодезической и картографической деятельностью на территории Рязанской области;

с 2012-2016 гг. - начальник отдела использования земель лесного фонда Министерства лесного хозяйства Рязанской области;

с августа 2016 года - заместитель министра лесного хозяйства Рязанской области.

Награждена серебряной медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР в 1989 г; почетной грамотой губернатора Рязанской области в 2011 году.

Присвоен классный чин государственной гражданской службы Рязанской области - действительный государственный советник I класса.

Замужем, имеет сына и дочь.