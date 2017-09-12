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http://7info.ru/news/ryazan-power/naznachen_novyj_glavvrach_rjazanskoj_skoroj/

Назначен новый главврач рязанской «скорой»
Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории в течение последних десяти лет возглавлял 1-е хирургическое отделение БСМП. 

Власть   226

12 сентября приказом министерства здравоохранения Рязанской области главным врачом Городской станции скорой медицинской помощи назначен Сергей Леонченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Васильевич  родился в 1975 году в р. п. Тума Клепиковского района Рязанской области. В  1998 году закончил Рязанский государственный медицинский  университет им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное  дело». С 1998 по 2000 гг.  - клинический ординатор на кафедре госпитальной хирургии в РГМУ, с 2001 по 2007 гг. - ассистент кафедры.

Трудовая деятельность Сергея Леонченко началась в должности хирурга в  городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории в течение последних десяти лет возглавлял 1-е хирургическое отделение БСМП. 