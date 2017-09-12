Назначен новый главврач рязанской «скорой»

Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории в течение последних десяти лет возглавлял 1-е хирургическое отделение БСМП.

Власть

12 сентября приказом министерства здравоохранения Рязанской области главным врачом Городской станции скорой медицинской помощи назначен Сергей Леонченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Васильевич родился в 1975 году в р. п. Тума Клепиковского района Рязанской области. В 1998 году закончил Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 2000 гг. - клинический ординатор на кафедре госпитальной хирургии в РГМУ, с 2001 по 2007 гг. - ассистент кафедры.

Трудовая деятельность Сергея Леонченко началась в должности хирурга в городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Кандидат медицинских наук, хирург высшей категории в течение последних десяти лет возглавлял 1-е хирургическое отделение БСМП.