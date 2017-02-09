Назначен главный врач детской стоматологической поликлиники №1

Руководителем учреждения стала Ольга Суровцова.

Власть

С 8 февраля 2017 года приказом министерства здравоохранения Рязанской области главным врачом детской стоматологической поликлиники №1 назначена Ольга Анатольевна Суровцова, сообщает сайт ведомства.

Ольга Анатольевна закончила в 2003 году Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова по специальности «Стоматология». В 2014 и 2016 годах прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России по специализации «Стоматология ортопедическая» и в ГБОУВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздарава РФ по специализации «Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2004 по 2012 годы – врач ортодонт ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника №1», с 2012 по 2017 год –заведующая ортодонтическим отделением ГБУ РО «Детская стоматологическая поликлиника №1».

Замужем. Воспитывает двух сыновей.