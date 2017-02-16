На приём к Олегу Булекову пришли рязанцы с жалобами на проблемы ЖКХ

Жители дома по улице Совхозной сообщили, что с начала года «ЖЭУ-21» не обслуживает их дом.

Власть

16 февраля глава администрации Рязани Олег Булеков провёл личный прием граждан, сообщает сайт ведомства.

Основными проблемами, с которыми рязанцы пришли к главе администрации, оказались вопросы ЖКХ: водоснабжение, благоустройство придомовых территорий, а также оформление земельных участков.

В частности, к Олегу Булекову обратились жители дома по улице Совхозной. С начала года управляющая компания «ЖЭУ-21» прекратила работу по обслуживанию их дома. Глава администрации предложил варианты урегулирования ситуации и дал необходимые указания начальнику управления энергетики и ЖКХ Алексею Щеголькову. Руководители структурных подразделений администрации Рязани также получили поручения по жалобам граждан.

Мэр Рязани обещал контролировать лично решение вопросов горожан.