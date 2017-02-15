На коллегии администрации Рязани обсудили результаты работы муниципального центра торгов и управления транспорта

Провёл заседание глава администрации Олег Булеков.

Власть

В среду, 15 февраля состоялось очередное заседание коллегии, которое провёл глава администрации Олег Булеков. В рамках повестки дня её участники обсудили результаты работы муниципального центра торгов и управления транспорта администрации города за 2016 год, а также скорректировали задачи на текущий год. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Как заявил директор МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов» Михаил Акинин, приоритетом работы центра в минувшем году было формирование открытой и прозрачной системы закупок в Рязани и оптимизации закупочной деятельности. За отчётный период в адрес центра торгов поступило 3 045 заявок от муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений, проведены соответствующие закупки. Экономия денежных средств при этом составила более 122 тыс. рублей. По словам Михаила Акинина, объём процедур, проведённых центром имущественных торгов, увеличился более чем на 60%, возросло и количество претендентов на участие в них.

Начальник управления транспорта администрации города Андрей Каплинский проинформировал членов коллегии о качественных и количественных показателях в работе по повышению эффективности транспортного обслуживания населения. По его словам, в минувшем году впервые в городской практике запущен ряд проектов, среди которых «Снежный билет», организация платных парковочных мест в центре города, а также внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в муниципальном и коммерческом транспорте. Также в его сообщении речь шла о проведённых мероприятиях по оптимизации маршрутной сети.