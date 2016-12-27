Молодёжный парламент при Рязанской областной Думе подвёл итоги за 2016 год

Участие в итоговом заседании органа в уходящем году приняли коллеги молодых парламентариев.

Власть

Молодёжный парламент при Рязанской областной Думе подвёл итоги 2016 года. Участие в итоговом заседании органа приняли депутаты областной Думы Алексей Просянников и Сергей Лукьянов, заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, член Палаты Молодых законодателей Совета Федерации Федерального Собрания РФ Елена Сидорова, профессор кафедры ТГП Международного европейского права, доктор юридических наук Академии права и управления ФСИН России Сергей Воробьёв.

Молодые парламентарии подвели итоги деятельности в 2016 году, обсудили основные направления работы в сфере молодёжной политики региона на перспективу.

Также на заседании были рассмотрены работы участников областного конкурса «Юный законотворец». Студенты Государственного радиотехнического института, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Академии права и управления ФСИН России, Московского университета им. С.Ю. Витте представили экспертному жюри свои законодательные инициативы, большинство из которых получили высокую оценку.

В завершение к присутствующим обратился депутат областной Думы Алексей Просянников.