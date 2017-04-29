Молодёжное правительство Рязанской области вошло в пятерку лучших в стране

Награды рязанцам вручил председатель Ассоциации молодёжных правительств России Сергей Конев.

Власть

Молодёжное правительство Рязанской области признано одним из лучших в стране по результатам деятельности в 2016 году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Итоги работы региональных молодёжных правительств были подведены в рамках IX Всероссийского Съезда молодёжных правительств, который проходил с 25 по 28 апреля этого года в Казани. Его участниками стали более 130 человек из 56 субъектов РФ. Рязанскую область на съезде представляли председатель молодёжного правительства региона Екатерина Протасова и молодёжный министр труда и занятости населения Екатерина Дубровина.

По итогам рейтинга молодёжное правительство Рязанской области вошло в пятёрку лучших, а также стало победителем в номинации «Лучшее молодёжное правительство по работе с муниципалитетами». Награды рязанцам вручил председатель Ассоциации молодёжных правительств России Сергей Конев.

В ходе работы Всероссийского съезда, который проводится ежегодно, участники определили задачи на перспективу, обменялись опытом практической работы, а также обсудили актуальные вопросы, касающиеся поддержки и реализации общественно значимых молодёжных инициатив.