Рязанскую область может посетить министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. Об этом в четверг, 2 марта, выступая перед главами муниципальных образований региона, сообщил врио губернатора Николай Любимов.

В рамках участия в инвестиционном форуме, прошедшем в Сочи, подчеркнул Любимов, состоялась его встреча с главой Минсельхоза. Темой обсуждения стало субсидирование сферы АПК.

– Не исключено, что Александр Ткачёв посетит Рязанскую область в течение ближайших месяцев, а также другие министры приедут, я думаю, чтобы на месте мы посмотрели, что мы совместно можем сделать, над чем поработать, что предложить федеральному центру, а что – они нам. Вместе будем работать над решением стратегических и текущих задач, – сказал глава региона.