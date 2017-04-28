В Кораблинском районе отметили 15-летние местного отделения партии «Единая Россия»

В торжественном мероприятии приняла участие депутат Государственной Думы Елена Митина.

Власть

В четверг, 27 апреля, в актовом зале администрации города Кораблино прошло торжественное собрание, посвящённое 15-летию со дня образования местного отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина, которая проводит региональную неделю, руководство Кораблинского района, члены партии, сторонники.

Открывая собрание, секретарь местного отделения Людмила Андреева отметила, что в рядах «Единой России» состоят 450 кораблинцев самого разного возраста.

– Эту дату мы встречаем большой командой единомышленников. Растёт число сторонников партии – людей с активной жизненной позицией. Всех нас объединяет любовь к Кораблинской земле и желание сделать муниципалитет стабильно развивающимся, – сказала руководитель районных единороссов.

Приветствуя собравшихся, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина обратила внимание, что за прошедшие 15 лет «Единая Россия» стала партией, которая отстаивает интересы людей и несет ответственность за то, что происходит в стране.

– Благодаря совместной работе на территории региона и Кораблинского района успешно реализуются такие социально значимые проекты, как «Детский спорт», «Детские сады — детям», «Городская среда», «Местный дом культуры», «Общественный контроль», «Здоровое будущее», «Новая школа», «России важен каждый ребенок», «Историческая память» и многие другие, — подчеркнула Елена Митина. – Но не стоит забывать, что за реализацией любых поставленных задач стоят конкретные люди. Я хочу сказать вам спасибо за ваше неравнодушие и желание улучшить жизнь своих земляков.

За активную жизненную позицию и участие в деятельности местного отделения парламентарий вручила партийцам благодарственные письма и ценные подарки, а также партийные билеты вновь вступившим.

Кроме этого, благодарственные письма и подарки активистам-единороссам были вручены от депутата Рязанской областной Думы Станислава Подоля.