Комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской Думы получит нового председателя

Также одного из депутатов переведут на работу на постоянной основе.

Власть

Председателем комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской Думы предложено избрать Игоря Яшина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе представительного органа.

Проект решения об избрании депутата Игоря Яшина председателем комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству поддержали члены комитета по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике. Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также депутаты одобрили решение рекомендовать главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы Владиславу Фролову принять председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Анатолия Суслова на работу на постоянной основе.

Одобрено и вынесено на заседание Рязанской городской Думы решение о внесении изменения в Положение о муниципальной службе в городе Рязани в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством.