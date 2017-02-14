И. о. губернатора Рязанской области стал Николай Любимов

Во вторник, 14 февраля, Николай Любимов встретился с президентом России.

Власть

Исполняющим обязанности губернатора Рязанской области назначен Николай Любимов. Об этом сообщает сайт президента России.

Справка (по материалам Википедии):

Николай Викторович Любимов (род. 21 ноября 1971, Калуга) – российский государственный деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва с сентября 2016 года, заместитель Губернатора Калужской области (2011—2015), городской Голова Калуги в 2007—2010.

1993—1997 гг. — начальник научно-исследовательского сектора Калужского государственного педагогического института имени К. Э. Циолковского.

1997—2000 гг. — главный специалист правового отдела, впоследствии — начальник отдела инвестиций Департамента экономики и промышленности Калужской области.

2000—2003 гг. — руководитель Центрального агентства по регистрации выпусков ценных бумаг акционерных обществ.

2003—2004 гг — генеральный директор ОАО «Калужская ипотечная корпорация».

2004—2007 гг. — министр экономического развития Калужской области.

2007—2010 гг. — Городской Голова Калуги.

Декабрь 2010-сентябрь 2015 гг. — заместитель Губернатора Калужской области.

Сентябрь 2011-сентябрь 2015 гг. — заместитель Губернатора Калужской области — руководитель Администрации Губернатора Калужской области.

13 сентября 2015 года на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области VI созыва избран депутатом по партийному списку Единой России.

24 сентября 2015 года единогласным голосованием депутатов 4 фракций избран Председателем Законодательного Собрания Калужской области.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия» (№ 4 в региональной группе №21, Калужская область, Смоленская область, Тульская область, Брянская область).

23 сентября 2016 года сложил полномочия председателя Законодательного Собрания Калужской области в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 1993 году окончил исторический факультет Калужского государственный педагогический института им. К. Э. Циолковского по специальности «Учитель истории и социально-политических дисциплин».

В 2001 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция».

Женат. Две дочери

Награды

За большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и увековечение памяти погибших защитников Отечества награждён юбилейной медалью Калужской области «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне».