Главой Арбитражного суда Рязанской области стала Лариса Митяева

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Власть

Главой Арбитражного суда Рязанской области стала Лариса Митяева. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РАПСИ .

Справка (по материалам Арбитражного суда Рязанской области):

Митяева Лариса Игоревна.

Родилась в 1977 году в городе Рязани.

В 2000 году окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности юриспруденция.

Кандидат юридических наук.

Указом Президента Российской Федерации от 23 декабря 2008 года №1823 назначена судьёй Арбитражного суда Рязанской области на трехлетний срок полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 1429 назначена судьёй Арбитражного суда Рязанской области.

2009 - 2012 годы - судья Арбитражного суда Рязанской области.

С августа 2012 года до назначения – председатель второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Арбитражного суда Рязанской области

Имеет второй квалификационный класс судьи.