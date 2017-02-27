Главой Арбитражного суда Рязанской области стала Лариса Митяева
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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Главой Арбитражного суда Рязанской области стала Лариса Митяева. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает
Справка (по материалам Арбитражного суда Рязанской области):
Митяева Лариса Игоревна.
Родилась в 1977 году в городе Рязани.
В 2000 году окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности юриспруденция.
Кандидат юридических наук.
Указом Президента Российской Федерации от 23 декабря 2008 года №1823 назначена судьёй Арбитражного суда Рязанской области на трехлетний срок полномочий.
Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 1429 назначена судьёй Арбитражного суда Рязанской области.
2009 - 2012 годы - судья Арбитражного суда Рязанской области.
С августа 2012 года до назначения – председатель второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Арбитражного суда Рязанской области
Имеет второй квалификационный класс судьи.