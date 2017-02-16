Глава Скопинского района Александр Боков провёл личный приём граждан

Жители района обращаются к главе администрации за помощью и проявляют собственную инициативу.

Власть

В четверг, 16 февраля, глава администрации Скопинского района Александр Боков привёл личный приём граждан.

На встречу в здание администрации района пришли жители разных поселений с вопросами, касающимися в основном сферы ЖКХ.

По всем вопросам Александр Боков дал заявителям пояснения, а также поручил специалистам оказать гражданам всемерную и оперативную помощь в решении обозначенных проблем.

Приёмы по личным вопросам востребованы скопинцами, и администрация таким встречам с жителями уделяет особое внимание. Ведь только благодаря общим усилиям жителей и властей можно решить самые сложные проблемы.

Администрация Скопинского района приветствует, что на встречах с главой граждане нередко проявляют гражданскую активность, выступая с инициативой.