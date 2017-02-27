Глава Рязанской области принял участие в инвестиционном форуме в Сочи
Власть 100
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл пленарное заседание форума.
В понедельник, 27 февраля, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл пленарное заседание Российского инвестиционного форума. В заседании приняла участие делегация Рязанской области во главе с врио губернатора Николаем Любимовым.
Основной темой пленарного заседания форума стало привлечение инвестиций в субъекты РФ.
Дмитрий Медведев отметил, что страна научилась справляться с возникающими вызовами, касающимися преодоления кризисных явлений, вызванных проблемами в мировой экономике, нестабильностью сырьевых рынков, структурными дисбалансами экономики, и санкциями.
– Падение валового внутреннего продукта прекратилось. Январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону – их прирост составил около 8% к уровню прошлого года. Надо все эти тенденции закрепить, – подчеркнул глава Правительства РФ.
Главной задачей Медведев назвал улучшение качества жизни людей, сообщает сайт регионального правительства.
– Для этого требуется интенсивное развитие регионов, в значительной степени за счет привлечения инвестиций. А на этой основе решение главной задачи: улучшения жизни людей, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
На достижение этих стратегических целей будет направлен Комплексный план действий Правительства РФ на период с 2017 по 2025 год. Сейчас начинается этап обсуждения предложений, которые содержатся в проекте.
– Ключевая задача – разработать систему действий, которая позволит достичь уже в ближайшие годы темпов роста, сопоставимых со среднемировыми, а лучше, конечно, выше среднемировых, – отметил председатель правительства РФ.