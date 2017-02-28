Глава Рязанского региона Николай Любимов: Нам нужна системная работа с инвесторами

Николай Любимов отметил, что в настоящее время на территории региона реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей.

Власть

28 февраля врио губернатора региона Николай Любимов в ходе интервью российскому информационному агентству «Интерфакс», которое он дал в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи, заявил о необходимости системной работы с инвесторами в Рязанской области. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Николай Любимов отметил, что в настоящее время на территории региона реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей.

– Рязанская область в принципе старается привлекать инвесторов, команда с ними работает, но потенциал региона намного больше, – сказал Николай Любимов. – Нам нужна системная работа с инвесторами, нужны как крупные, так и малые и средние предприятия. Это всё важно, особенно в малом бизнесе. Думаю, что пока ещё Рязанская область с этой точки зрения недооценена. Наша задача сделать так, чтобы о Рязанском регионе знали, как об инвестиционно привлекательном субъекте РФ, и область являлась на самом деле таковой.

По словам Николая Любимова, инвесторы должны быть уверены в том, что в Рязанской области они смогут гарантированно получить необходимую помощь на всех этапах реализации проектов.

– Инвесторам должна оказываться поддержка по принципу так называемого единого окна, они должны чувствовать себя предприятиями, которым постоянно помогают, и на этапе вхождения в регион, и на этапе оформления разрешительной документации, и в дальнейшем, – подчеркнул Николай Любимов.

Врио губернатора отметил, что в регионе есть необходимые энергетические мощности, свободные площадки, и это является несомненным плюсом.

– Вся работа должна быть выстроена так, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно и уверенно, знал, что условия, на которых он пришел в регион, никогда для него не изменятся в худшую сторону, чётко понимал, как планировать свой бизнес, – сказал Николай Любимов.

Глава Рязанского региона подчеркнул, что Российский инвестиционный форум является полезной площадкой, где есть возможность представить преимущества региона и пообщаться с потенциальными бизнес-партнёрами.