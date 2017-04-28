Глава администрации Рязани провёл личный приём граждан

В частности, речь шла о признании аварийным одного из домов посёлка Остров и решении вопроса последующего расселения его жильцов.

Власть

В пятницу, 28 апреля, глава администрации Рязани Олег Булеков провёл личный приём граждан, на котором дал соответствующие протокольные поручения руководителям структурных подразделений по тем вопросам, с которым к нему обратились рязанцы. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В частности, речь шла о признании аварийным одного из домов посёлка Остров и решении вопроса последующего расселения его жильцов, о ремонте одной из дворовых территорий на улице Берёзовая, организации парковочного пространства во дворовой территории в Коломенском проезде. С предложением организовать парк в Семчино, а также установить там памятник участникам военных действий обратились к Олегу Булекову жители этого посёлка. Нашёл решение и вопрос ремонта кровли поселковой библиотеки и замены ламп наружного освещения на отдельных территориях Семчино.