Фракция «Единой России» в Госдуме соберётся накануне посевной

Формат работы фракций «Единой России» в регионах будет выстроен сходным образом, отметил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

Власть

Следующее выездное заседание фракции «Единой России» пройдёт в марте и будет посвящено вопросам сельского хозяйства.

– Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны – это подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачева и руководителей профильных ведомств, – рассказал ryazan.er.ru заместитель председателя Государственной Думы РФ, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он добавил, что формат работы фракций «Единой России» в регионах будет выстроен сходным образом.

– Такое предложение сделал председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая во вторник перед депутатами «Единой России». И мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств. И в ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания с приглашением представителей региональных органов исполнительной власти. На четверг запланировано селекторное совещание с региональными отделениями, и мы обсудим реализацию такого формата работы. Сейчас, после того, как депутаты фракции в Государственной Думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно «по горячим следам» и депутатам на региональном уровне проработать эту тему. А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства, – рассказал Неверов.

Фракция «Единой России» в Госдуме уже трижды – 15 ноября, 20 декабря 2016 года и 7 февраля – проводила выездные заседания. Темами обсуждения на них стали федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, вопросы развития транспортной отрасли и промышленной политики в РФ соответственно. В заседаниях принимал участие глава правительства, федеральные министры, главы профильных ведомств.