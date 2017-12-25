Елена Митина провела личный прием граждан

Общение с рязанцами прошло в рамках региональной недели депутата.

Власть

В понедельник, 25 декабря, депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена Митина провела личный прием граждан в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

Жители Рязани обратились к парламентарию с вопросами, связанными с ремонтом жилья и работой управляющей компании. Кроме этого, были озвучены проблемы организации учебного процесса в вузе и работы кафе в жилом доме.

– Хорошо, когда у людей есть возможность рассказать о наболевшем, получить консультацию и добиться решения проблемы, – отметила депутат. – А мы со своей стороны готовы оказать заявителям всяческое содействие.

По части вопросов гражданам были даны разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.