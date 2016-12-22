Елена Митина прокомментировала итоги осенней сессии в Госдуме

Фракция «Единая Россия» в нижней палате парламента РФ обеспечила финансирование пунктов партийной программы, основанных на предложениях избирателей

Власть

Дмитрий Медведев. Главным итогом осенней сессии партийцы назвали работу над федеральным бюджетом на 2017 и два последующих года. Как заявила в комментарии ryazan.er.ru депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции Елена Митина, в ключевом финансовом документе страны предусмотрены средства на выполнение пунктов партийной программы, основанных на предложениях рязанских избирателей. На 2017 год основной задачей единороссов станет реализация инициатив, озвученных в Послании президента Федеральному Собранию: обустройство дворов, парков, домов культуры, театров. Во вторник, 20 декабря, в Москве фракция «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ подвела итоги работы в текущем году и определила задачи на 2017 год. В выездном заседании фракции принял участие премьер-министр РФ, председатель партииДмитрий Медведев. Главным итогом осенней сессии партийцы назвали работу над федеральным бюджетом на 2017 и два последующих года. Как заявила в комментариидепутат Госдумы от Рязанской области, член фракцииЕлена Митина, в ключевом финансовом документе страны предусмотрены средства на выполнение пунктов партийной программы, основанных на предложениях рязанских избирателей. На 2017 год основной задачей единороссов станет реализация инициатив, озвученных в Послании президента Федеральному Собранию: обустройство дворов, парков, домов культуры, театров.

— Реальные запросы граждан легли в основу предвыборной программы «Единой России». В этом году «Единая Россия» начнет реализацию новых партийных проектов, направленных на системную поддержку регионов и муниципалитетов: «Наш двор», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Фракция «Единая Россия» в Госдуме внесла соответствующие поправки в бюджет, и теперь все эти направления финансово обеспечены. Уже известно, что Рязанская область получит из федерального бюджета более 200 миллионов на ремонт дворов, почти 800 миллионов на реконструкцию дорог, 27 миллионов на дома культуры. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, было принято решение продолжить программу «Новая школа». В Рязанской области планируется построить школы в Александро-Невском районе, селе Плахино Захаровского района, капитально отремонтировать школы в Кораблино и Сасово. Благодаря инициативам партийцев, активной позиции председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрея Макарова, губернатора Рязанской области Олега Ковалева средства дорожного Фонда в 2017 году не сократятся, а увеличатся, — сообщила Митина.

Напомним, фракция «Единая Россия» заявила об эффективном старте работы Госдумы нового созыва. За 77 дней осенней сессии нижняя палата парламента РФ рассмотрела 346 законопроектов, из них было принято 120 законов, в том числе внесенных президентом — 20 законодательных инициатив, правительством РФ — 76 инициатив, два из принятых законов были внесены депутатами всех фракций. Депутатами фракции «Единая Россия» было внесено семь принятых законов и депутатами «Единой России» совместно с представителями других фракций — четыре законопроекта.