Елена Митина приняла участие в акции «Подари детям праздник»

Подарки воспитанникам Елатомской школы-интерната депутат Госдумы РФ приобрела в рамках региональной недели.

Власть

В понедельник, 26 декабря, депутат Госдумы РФ Елена Митина приняла участие в благотворительной акции «Подари детям праздник».

В рамках акции Елена Митина приобрела подарки для Вани и Вали – воспитанников Елатомской школы-интерната. Всего для воспитанников учреждения волонтёрами было собрано порядка 20 подарков, которые будут им переданы 28 декабря.

Участие в акции «Подари детям праздник» депутат Госдумы РФ приняла в рамках региональной недели. В преддверии Нового года, рассказал Елена Митина, она намерена посетить Старожиловский, Рязанский и Ряжский районы, где поздравит с наступающими праздниками сотрудников МЧС, педагогических работников, ветеранов и самых маленьких жителей региона.