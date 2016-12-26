Елена Митина приняла участие в акции «Подари детям праздник»
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Подарки воспитанникам Елатомской школы-интерната депутат Госдумы РФ приобрела в рамках региональной недели.
В понедельник, 26 декабря, депутат Госдумы РФ Елена Митина приняла участие в благотворительной акции «Подари детям праздник».
В рамках акции Елена Митина приобрела подарки для Вани и Вали – воспитанников Елатомской школы-интерната. Всего для воспитанников учреждения волонтёрами было собрано порядка 20 подарков, которые будут им переданы 28 декабря.
Участие в акции «Подари детям праздник» депутат Госдумы РФ приняла в рамках региональной недели. В преддверии Нового года, рассказал Елена Митина, она намерена посетить Старожиловский, Рязанский и Ряжский районы, где поздравит с наступающими праздниками сотрудников МЧС, педагогических работников, ветеранов и самых маленьких жителей региона.
– Мы приобрели более 200 подарков для детей из неблагополучных семей, чтобы подарить им праздник. Новогодний подарок получит от нас Старожиловский детский сад – для его воспитанников мы приобрели мягкие игрушки. Обязательно поздравим ветеранов – детей всегда поздравляют с праздниками, а старшее поколение остаётся в стороне, – сказала депутат.