Елена Митина: Модернизация экономики невозможна без усиления роли профсоюзов в управлении предприятиями

Член комитета по образованию и науке прокомментировала выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Власть

7 февраля на выездном заседании фракции «Единая Россия» Государственной Думы была подготовлена инициатива по усилению роли профсоюзов в управлении предприятиями, согласно которой представители работников с правом совещательного голоса могли бы принимать участие в работе коллегиальных органов управления организаций, заводов и фабрик. По словам члена комитета по образованию и науке Елены Митиной, несмотря на ряд замечаний со стороны экономического блока правительства по данному законопроекту, этот закон будет принят в первом чтении.

– Модернизация экономики невозможна без усиления роли профсоюзов в управлении предприятиями. Для этого нужно дать в руки данным общественным организациям реальные инструменты воздействия на работодателей и государство. Должны приниматься законы, расширяющие контрольные функции профсоюзов, – заявила Елена Митина.

Парламентарий также считает, что перед профессиональными союзами, в свою очередь, стоит задача провести назревшие изменения в своей деятельности для обновления методов работы.

– Профсоюзам в партнёрстве с работодателями нужно начинать внедрять те или иные инновации в организацию производства. Профессиональные союзы должны действовать стратегически: не только адаптироваться к изменениям, но и уметь предвидеть их, – подчеркнула Елена Митина.

Депутат Государственной Думы уверена в том, что профсоюзам необходимо постоянно укрепляться в качестве института гражданского общества.