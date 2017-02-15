Елена Литвинова стала начальником управления благоустройства города администрации Рязани

В течение 2015-2017 годов Литвинова работала заместителем руководителя администрации города Люберцы.

Власть

Елена Литвинова стала начальником управления благоустройства города администрации Рязани. Соответствующее распоряжение подписано главой администрации Олегом Булековым. Во вторник, 14 февраля, Литвинова была представлена коллективу.

Елена Владимировна Литвинова родилась 6 мая 1964 года. Закончила Московский технологический институт мясной и молочной промышленности и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1986 по 2017 годы Литвинова работала в различных организациях на разных должностях: от экономиста до заместителя руководителя администрации.

Свою трудовую деятельность она начала с должности экономиста Полоцкого мясокомбината.

С 1990 до 2015 годы занимала руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Московской области.

В течение 2015-2017 годов работала заместителем руководителя администрации города Люберцы.

С 14 февраля 2017 года Литвинова приступила к исполнению обязанностей начальника управления благоустройства администрации города Рязани.