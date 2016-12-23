Екатерина Мухина переизбрана на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области

Обязанности омбудсмена Мухина исполняла и в течение предыдущего срока.

Власть

Депутаты Рязанской областной Думы назначили Екатерину Мухину Уполномоченным по правам ребёнка. Решение парламентарии приняли на заседании в четверг,22 декабря.

Обязанности омбудсмена Екатерина Мухина исполняла и ранее - для неё это будет новый срок на посту Уполномоченного. На должность впервые она была назначена Думой в 2011 году.