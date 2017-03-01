«Единая Россия» дала старт предварительному партийному голосованию в Рязанской области

О намерении участвовать в праймериз заявил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

Власть

В среду, 1 марта, состоялось расширенное заседание регионального политсовета партии «Единая Россия». Участие в его работе принял секретарь регионального отделения Аркадий Фомин, временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, руководитель межрегионального координационного совета партии по Владимирской, Воронежской Липецкой и Рязанской областям Сергей Чижов.

Главной темой повестки дня на политсовете стало объявление процедуры предварительного партийного голосования. В этом году в Рязанской области пройдут 73 местных кампании, выбирать представителей власти будут в 12 районах области. Наиболее масштабной кампанией станут выборы главы региона. Кандидатов, которые пойдут на предстоящие выборы, пояснил Аркадий Фомин, будут выбирать по итогам предварительного партийного голосования – нормы, которая записана в Уставе «Единой России». По словам Аркадия Фомина, в регионе кандидат на губернаторские выборы будет определён решением делегатов региональной конференции. Предварительно будет сформирован список, в состав которого должно входить не менее двух человек. Кандидаты должны будут провести встречи не менее, чем с 16 секретарями местных отделений, а также 522 секретарями первичных отделений партии, заручившись поддержкой членов партии. Модель, по которой пройдут праймериз по выдвижению кандидатов на местных выборах будет установлена первичными отделениями «Единой России». Предварительное голосование пройдёт с марта по июнь.

Намерение выдвинуть свою кандидатуру на праймериз выразил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов. Он отметил, что намерен уделять большое внимание партийной работе и вступить в ряды регионального отделения.

– Видение ситуации в области у меня сложилось – в Рязанской области многое сделано и многое делается, но предстоит сделать ещё больше в экономике и социальной сфере. Приоритетом должно оставаться улучшение жизни людей. Как член партии «Единая Россия» я привык работать на результат и уверен, что каждый из вас работает так же. Надеюсь, что мы будем работать единой командой. Впереди у нас очень ответственная кампания, и я сразу хочу сказать, что буду в ней участвовать, и как кандидат «Единой России» обязательно пройдут праймериз. Очень хочу заручиться вашей поддержкой, которая для меня важна, – сказал Николай Любимов.

Выборы в Рязанской области, отметил врио губернатора, должны пройти на высоком уровне, легитимно и в строгом соответствии с законом.

– Работа предстоит ответственная, от итогов зависят перспективы развития территорий. Нам нужно развитие, движение вперёд и мы будем целенаправленно работать в этом направлении. Вместе нам удастся сделать многое на благо людей, живущих в Рязанской области, – сказал Николай Любимов.

В свою очередь, Сергей Чижов дал высокую оценку работе Николая Любимова на разных должностях, отметив его профессионализм.