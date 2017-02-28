Дмитрий Медведев провёл заседание с главами субъектов РФ

В заседании принял участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Власть

Во вторник, 28 февраля, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках Российского инвестиционного форума провёл заседание с главами субъектов по вопросам межбюджетных отношений. В заседании принял участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Медведев отметил, что федеральные власти планируют укрепить поддержку регионов. По его словам, правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов. Эти меры поддержки должны помочь регионам справиться с бюджетной недостаточностью и решить долговые проблемы. В этом году общий объём субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств увеличен на 100 миллиардов рублей, сообщает сайт регионального правительства. В следующем году рост может быть ещё большим.

Кроме того, правительство собирается продолжить практику выделения регионам бюджетных кредитов. По словам Дмитрия Медведева, данная мера за последние несколько лет продемонстрировала свою эффективность.