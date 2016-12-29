Десять премий за лучшую работу вручил сегодня губернатор Рязанской области

Губернатор поощрил личный вклад награждённых в развитие региона.

Власть

29 декабря состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Рязанской области Олега Ковалёва, который лично вручил премии и поздравил награждённых. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Лауреаты премии губернатора Рязанской области в уходящем году — десять лучших представителей трудовых коллективов региона.

Поздравляя награждённых, Олег Ковалёв отметил их большой вклад в дело устойчивого развития Рязанской области, укрепления экономики и совершенствования социальной сферы.

—Врач и инженер, аграрий и педагог, режиссер и журналист, спортсмен и муниципальный служащий – каждый из вас вывел свою формулу успеха. В основе каждой такой формулы – труд, помноженный на талант, умение нести ответственность за порученное дело. Работая вместе, мы с вами не только содействуем продвижению какой-то конкретной отрасли, но и влияем на социальное самочувствие всех жителей Рязанской области, – подчеркнул губернатор.

Напомним, премии губернатора Рязанской области присуждаются ежегодно в количестве десяти в номинациях: за большой личный вклад в государственное строительство и местное самоуправление, развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, связи, строительства, транспорта, образования, здравоохранения культуры, средств массовой информации, молодежной политики, физической культуры и спорта.