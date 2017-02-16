Делегацию Рязанской области на съезде фермеров России возглавляет Сергей Дудукин

16 февраля в Москве открылся XXVIII Съезд фермеров России.

Власть

16 февраля в Москве открылся XXVIII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, на который съехались более 800 сельских предпринимателей из 75 субъектов федерации. Делегацию Рязанской области на съезде возглавляет заместитель Председателя Правительства региона Сергей Дудукин.

От Рязанского региона в форуме участвуют руководители областного отделения некоммерческого партнерства фермерских, личных подсобных хозяйств и кооперативов «Союз крестьян», главы КФХ из Рязанского, Михайловского, Ухоловского и Касимовского районов.

В рамках мероприятий Съезда фермеров России обсуждаются актуальные вопросы развития малых форм хозяйствования в АПК, повышения эффективности оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям. 17 февраля состоится пленарное заседание XXVIII Съезда, где будет рассмотрен проект новой редакции Программы – Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

В Рязанской области развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений работы АПК. В регионе реализуется целый комплекс мероприятий по поддержке начинающих фермеров, семейных и животноводческих ферм.

С 2012 года 85 начинающих фермеров получили гранты на реализацию своих проектов. За два последних года получателями господдержки стали 9 семейных фермерских хозяйств.