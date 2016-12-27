Аркадий Фомин: Сегодня МЧС России является одним из эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования
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Председатель Рязанской областной Думы поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.
Во вторник, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. С профессиональным праздником работников ведомства поздравил председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин.
Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
От имени депутатов областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём спасателя!
Сегодня МЧС России является одним из эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающим задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, рискуя своей жизнью, мужественно противостоите стихии, техногенным и природным катастрофам, доставляете медикаменты и продовольствие, эвакуируете людей из горячих точек.
Благодаря вашему профессионализму, опыту, героизму, умению найти выход из самых сложных, экстремальных ситуаций рязанский отряд спасателей не раз отмечался как один из лучших и организованных в единой государственной системе МЧС. Вы завоевали заслуженный авторитет и доверие жителей области.
Большое спасибо за вашу нелёгкую, опасную, но благородную работу, направленную на спасение человеческих жизней. Уверен, что вы и дальше будете беречь традиции, эффективно решать поставленные задачи, честно служить Отечеству.
От всей души желаю всем, кто носит гордое имя «спасатель», мирного неба над головой, крепкого здоровья, спокойствия и добра!