Аркадий Фомин прокомментировал решения XVI Съезда партии

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Власть

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», член Генсовета Аркадий Фомин прокомментировал решения XVI Съезда партии. Главное из них — поддержка выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года.

«Сегодня наша ключевая задача — это всесторонняя поддержка основателя нашей партии Владимира Путина. Съезд принял соответствующее решение и закрепил формы участия «Единой России» в избирательной кампании, начиная от мобилизации партактива и заканчивая агитационной работой по доведению до избирателей программы нашего кандидата», — отметил лидер рязанских единороссов.

Среди важных решений XVI Съезда Аркадий Фомин назвал и ряд изменений в Устав. Съездом была закреплена максимально открытая модель — первая — при проведении предварительного голосования на выборах в населенных пунктах, где проживает более тысячи человек. Выдвигаться смогут члены «Единой России», представители других партий и самовыдвиженцы. Победители войдут в предвыборные списки.

«Первая модель доказала свою результативность, — считает Аркадий Фомин. — В Рязанской области мы взяли ее за основу при проведении кампаний разного уровня. По итогам нам удалось выявить новых лиц, которые сегодня успешно работают. Теперь первая модель закреплена Уставом, это, безусловно, позволит привлечь к участию в праймериз все больше активных граждан».

По итогам обсуждений предложен также аудит членов партии в региональных отделениях.

«Задача нашей повседневной работы — сверять свои ряды. Мы это делаем на регулярной основе. Есть ряд объективных причин, по которому люди теряют связь с партией, это может быть смена работы, места жительства и т.д. Важно понимать количественный и качественный состав партийных рядов, это, на мой взгляд, позволит более эффективно выполнять поставленные задачи», — подчеркнул Аркадий Фомин.

На Съезде было принято решение и об оптимизации партийных проектов, их количество было сокращено до 14, сообщает сайт регионального отделения партии.

«Это не значит, что какой-то проект закрывается, речь идет об объединении близких по направлениям партийных инициатив для более качественной их реализации», — сказал Фомин.

Отметим, что партпроекты «Местный дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов» стали единым проектом под названием «Культура малой Родины». Партпроект «Городская среда» объединен под тем же названием с партпроектом «Парки малых городов», партпроекты «Модернизация образования» и «Детские сады — детям» объединены в проект «Новая школа», партпроекты «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» оптимизированы в партпроект «Крепкая семья».