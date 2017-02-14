Во вторник, 14 февраля, на очередном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалёв сообщил об отставке. В комментарии ryazan.er.ru секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин сказал следующее:

– Олег Ковалёв тесно взаимодействовал с региональным отделением партии «Единая Россия». За прошедшие годы выстроена системная и продуктивная работа с правительством региона. Позитивные результаты нашей совместной деятельности видны. Более 20 успешно реализуемых проектов и инициатив: это строительство новых школ, детских садов, ремонт сельских спортзалов и домов культуры, многие другие.

Олег Ковалёв активно поддержал нашу инициативу по практике общественного контроля по ремонту дорог и капитальному ремонту многоквартирных домов.

Олег Иванович является членом регионального политсовета, выдвигался от партии на выборах в 2012 году, входил в общерегиональную часть списка по выборам депутатов Рязанской областной Думы в 2015 году. Жители оказали партии и кандидатам от партии доверие. «Единая Россия» получила высокий процент голосов.

Одним из итогов нашей работы стало доверие общества к власти, постоянный системный диалог.

Решение Олег Иванович принял, о причинах подробно рассказал в своем заявлении, мы с уважением относимся к его решению.

Сейчас начинается активная фаза избирательной кампании по выборам губернатора Рязанской области, у исполняющего обязанности губернатора будет необходимое время для подготовки.

Региональное отделение будет проводить предварительное голосование по отбору кандидатур. Модель проведения в стадии обсуждения.