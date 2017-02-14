Аркадий Фомин: Олег Ковалёв тесно взаимодействовал с «Единой Россией»
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Секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин прокомментировал заявление об отставке губернатора Рязанской области Олега Ковалёва.
Во вторник, 14 февраля, на очередном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалёв сообщил об отставке. В комментарии
– Олег Ковалёв тесно взаимодействовал с региональным отделением партии «Единая Россия». За прошедшие годы выстроена системная и продуктивная работа с правительством региона. Позитивные результаты нашей совместной деятельности видны. Более 20 успешно реализуемых проектов и инициатив: это строительство новых школ, детских садов, ремонт сельских спортзалов и домов культуры, многие другие.
Олег Ковалёв активно поддержал нашу инициативу по практике общественного контроля по ремонту дорог и капитальному ремонту многоквартирных домов.
Олег Иванович является членом регионального политсовета, выдвигался от партии на выборах в 2012 году, входил в общерегиональную часть списка по выборам депутатов Рязанской областной Думы в 2015 году. Жители оказали партии и кандидатам от партии доверие. «Единая Россия» получила высокий процент голосов.
Одним из итогов нашей работы стало доверие общества к власти, постоянный системный диалог.
Решение Олег Иванович принял, о причинах подробно рассказал в своем заявлении, мы с уважением относимся к его решению.
Сейчас начинается активная фаза избирательной кампании по выборам губернатора Рязанской области, у исполняющего обязанности губернатора будет необходимое время для подготовки.
Региональное отделение будет проводить предварительное голосование по отбору кандидатур. Модель проведения в стадии обсуждения.