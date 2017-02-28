Андрей Макаров: В Рязанскую область делегирован лучший представитель Комитета по бюджету

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ прокомментировал итоги первого дня работы российского инвестиционного форума в Сочи.

Власть

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров прокомментировал итоги первого дня работы российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что в настоящее время межбюджетные отношения нуждаются в серьёзной коррекции в связи с тем, регионы нашей страны отличаются друг от друга по уровню развития, уровню жизни людей, по ресурсам.

– От этого зависит, как будут жить люди. Очень важно, что в Рязанской области, а я представляю в Госдуме Рязанскую область, человек всегда был приоритетом, самым главным во всех отношениях. И я уверен, что так останется и впредь, – сказал Андрей Макаров.

Настройка межбюджетных отношений, по мнению Макарова, должна обеспечить субъектам РФ необходимые для развития средства.

– Но при этом надо поддерживать не иждивенчество, а тех, кто развивается. Рязанский регион, безусловно, успешно развивается, и я уверен, что и дальше будет так, – подчеркнул Макаров.

До конца весенней сессии Госдума проведёт специальные парламентские слушания с приглашением всех участников бюджетного процесса, где будут обсуждаться конкретные шаги по корректировке, сообщает сайт регионального правительства.