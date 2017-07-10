Андрей Макаров: Чем успешнее предпринимательство, тем эффективнее экономика региона

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал о реализации предвыборной программы «Единой России».

Власть

Во вторник, 4 июля, в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошло заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии, посвящённой росту политической конкуренции и возможностей прямой демократии, противодействию коррупции, повышению качества государственных услуг, открытости в работе судов, эффективности и прозрачности госзакупок.

В работе комиссии приняли участие председатель партии, глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель высшего совета партии Борис Грызлов и секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов, депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств и экспертное сообщество, пишет ryazan.er.ru .

По словам Дмитрия Медведева, необходимо сделать взаимодействие граждан и бизнеса с государством более удобным, повысить качество государственных услуг, усовершенствовать антикоррупционное законодательство, обеспечить поддержку малому и среднему предпринимательству.

В Рязанской области ведётся активная деятельность по созданию благоприятного делового климата. Для этого открываются центры поддержки предпринимательства, экспорта, фонды микрозаймов, малому и среднему бизнесу предоставляют услуги многофункциональные центры. Особое внимание уделяется поддержке малых и средних предприятий, что будет способствовать их экономическому расту в частности и успешному развитию региона в целом. Для начинающих предпринимателей установлены «налоговые каникулы», введены дифференцированные ставки налога, снижены ставки налога на имущество организаций.

По словам председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, парламентария от Рязанской области Андрея Макарова, чем успешнее предпринимательство, тем эффективнее экономика региона.

– Для развития бизнеса очень важна предсказуемость налоговой политики. Это один из решающих факторов для инвестора, когда он принимает решение о вложении капитала в ту или сферу, – подчеркнул Андрей Макаров. – Налоговая система должна быть настроена так, чтобы способствовать экономическому росту.

Депутат рассказал, что 7 июля Государственная Дума приняла закон об установлении пределов прав и обязанностей налогоплательщиков.

Комментируя документ, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что закон направлен на решение одного из самых сложных вопросов налогового законодательства – злоупотребления правом как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов.