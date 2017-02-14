Андрей Красов о ситуации с полигоном в Турлатове: Надеемся, что его деятельность будет наконец-то прекращена
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Красов напомним, что текущий год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом экологии.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов прокомментировал информацию о возбуждении рязанскими следователями уголовного дела по факту захоронения опасных химических отходов на полигоне в Турлатове.
Красов напомним, что текущий год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом экологии. Депутат считает, что власти, а также правоохранительные органы должны обратить самое пристальное внимание на проблемы экологии.
– От деятельности турлатовского полигона могут пострадать жители всего региона. Негативное воздействие в будущем на экологию Рязани от этой химической свалки невозможно до конца измерить, – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ. – Региональное отделение ОНФ обратилось в контролирующие инстанции и правительство Рязанской области с просьбой разобраться с этой ситуацией. Надеемся, что деятельность полигона будет наконец-то прекращена.