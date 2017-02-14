Андрей Красов о ситуации с полигоном в Турлатове: Надеемся, что его деятельность будет наконец-то прекращена

Красов напомним, что текущий год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом экологии.

Власть

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов прокомментировал информацию о возбуждении рязанскими следователями уголовного дела по факту захоронения опасных химических отходов на полигоне в Турлатове.

Красов напомним, что текущий год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом экологии. Депутат считает, что власти, а также правоохранительные органы должны обратить самое пристальное внимание на проблемы экологии.