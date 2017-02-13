Андрей Красов: Главное – безопасность страны

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне прокомментировал итоги выездного заседания нижней палаты Парламента РФ.

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Андрей Красов отметил, что одна из основных тем, которую затронул в своём выступлении Председатель партии «Единая Россия», Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на выездном заседании фракции «Единая Россия», касалась работы оборонно-промышленного комплекса.

– Премьер отметил, что практически впервые гособоронзаказ выполнен на рекордно высоком уровне, составляющем 99%. Именно по инициативе фракции «Единая Россия» дополнительные средства были направлены на развитие инновационных проектов в сфере ОПК, в частности на авиационное двигателестроение. Результаты говорят сами за себя: Россия уверенно удерживает позиции на мировом рынке вооружений, экспортные поставки в рамках военно-технического сотрудничества принесли в казну около 15 млрд долларов, предприятия ОПК стабильно увеличивают выпуск продукции, – заявил Андрей Красов.

Парламентарий добавил, что оборонный комплекс является одним из наиболее важных направлений промышленности Рязанской области, над выполнением задач гооборонзаказа работают такие крупные предприятия, как «Рязанский Радиозавод», Приборный завод, Станкозавод, «Красное знамя», научно-исследовательский институт «Плазма» и другие. Рязанские предприятия ОПК были и остаются на хорошем счету, заводы с огромной историей продолжают модернизацию производства, их продукция интересна зарубежным партнерам.