Алексей Зимин стал начальником управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани

Бывший и.о. ректора РГУ имени Есенина сменил на этом посту Виталия Ерёмкина.

Власть

Начальником управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани стал Алексей Зимин. Ранее эту должность занимал Виталий Ерёмкин.

Алексей Зимин родился 27 марта 1977 года.

Окончил в 1999 году Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат экономических наук, доцент. Работал в должности первого проректора – проректора по инновационной и научно-образовательной деятельности Рязанского государственного радиотехнического университета.

С 2014 года Зимин был и.о. ректора Рязанского Государственного университета им. С.А. Есенина.

15 февраля 2017 года приступил к исполнению обязанностей начальника управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани.

Напомним, Ерёмкин теперь возглавляет новую школу №75 в Рязани. И.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина стал Андрей Минаев.