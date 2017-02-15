Александр Беглов: Профессиональный опыт Николая Любимова пригодится Рязанской области

Полпред президента в ЦФО определил направления работы нового руководителя региона.

Власть

В среду, 15 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов был официально представлен представителям власти, деловых кругов и общественности. Встреча состоялась в Гербовом зале Дворянского собрания в Рязани.

Представляя Николая Любимова, Александр Беглов характеризовал его, как опытного управленца с хорошим опытом региональной карьеры.

– Он опытный управленец, прошёл все ступени региональной карьеры, хороший финансист и экономист, хорошо знает, как устроен регион, работал в Госдуме. Уверен, что его профессиональный опыт пригодится области, которую он сможем вывести на лидирующие позиции по всем направлениям, – сказал Александр Беглов.

Новому руководителю, подчеркнул полпред президента в ЦФО, предстоит найти новые импульсы для развития территории. Сейчас для этого сделано уже немало, подчеркнул Александр Беглов.

– По итогам 2016 отмечен рост промышленного производства, в машиностроительной, металлургической отраслях, реализованы крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие новых производств, бюджет исполнены с профицитом, – сказал полпред президента.

Работа региональной власти в сфере АПК позволила реализовать программу импортозамещения – увеличено производство молока, зерна, продуктов растениеводства.

– Я хотел бы поблагодарить управленческую команду Олега Ивановича за проделанную работу. Хочу отметить, что Олег Ковалёв востребован на федеральном уровне, и уверен, что он продолжит работу на благо Рязанской области и в дальнейшем, – сказал Александр Беглов.

Александр Беглов наметил и приоритеты дальнейшей работы для нового руководителя региона. Задачами для него, по словам полпреда президента, станут дальнейшая работа по повышению доступности качества медицинской помощи в регионе, информатизации, сохранение системы профессиональной переподготовки, развитие системы образования, сохранение и развитие культурного и экологического потенциала области.

Сейчас в Рязанской области достигнуты значимые успехи по данным направлениям. В частности, за четыре последние года построено и реконструировано 25 объектов здравоохранения, открыто 19 офисов врачей общей практики, поставлено 50 автомобилей скорой помощи, создано 2 тыс. дополнительных мест в детских садах, сокращено число двухсменных школ, реализуются важные программы в сфере культуры, экологии. Работа в этом направлении должна быть продолжена, подчеркнул Александр Беглов.

В решении задач новому руководителю предстоит опираться на жителей региона.