Жительницу Рязанской области осудили за убийство новорожденной дочери

Труп ребёнка она выкинула в выгребную яму уличного туалета.

Происшествия

В среду, 12 июля, в Рыбновском районном суде был вынесен приговор 27-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве новорожденной дочери. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Как было установлено в ходе следствия и суда, 7 октября 2016 года женщина родила у себя дома девочку. После этого она с помощью подушки задушила новорожденную, а труп выкинула в яму уличного туалета.

Приговором суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.