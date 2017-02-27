Жительницу Курской области будут судить за две кражи в Рязани

В одном из домов она украла из кармана куртки, висящей в прихожей, 100 тыс. рублей.

Происшествия

Прокуратура Московского района Рязани передала в суд уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Курской области, которая обвиняется в двух кражах из домов рязанцев. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в прокуратуре.

В ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года обвиняемая совершила две кражи из незапертых домов в частном секторе в посёлках Недостоево и Семчино. В одном из домов она украла из кармана куртки, висящей в прихожей, 100 тыс. рублей.

Обвиняемая К. по ходатайству следственных органов была заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело находится в суде.

Справка:

п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ.

Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.